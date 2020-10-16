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Gündem Bir köy daha karantinaya alındı
Gündem

Bir köy daha karantinaya alındı

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çolaklı Köyü koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "16 Ekim 2020 Cuma günü saat 21.00 itibariyle karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur. Maske, mesafe, temizlik” ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 21:55:00 -
Bir köy daha karantinaya alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çolaklı Köyü koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı.

Kars Valiliği'nin resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış ilçesi Çolaklı Köyü, 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 21.00 itibariyle karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur. Maske, mesafe, temizlik" ifadelerine yer verildi.

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