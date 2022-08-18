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Sağlık Bir köpekte maymun çiçeği hastalığı görüldü
Sağlık

Bir köpekte maymun çiçeği hastalığı görüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sahibinden virüs kapan bir köpeğe maymun çiçeği hastalığı bulaştığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 03:57:00 -
Bir köpekte maymun çiçeği hastalığı görüldü

BBC'nin haberine göre, ilk defa bir köpeğe maymun çiçeği virüsü bulaştı.

Uzmanlar, enfekte olan evcil hayvanları izole etmenin önemli olduğunu söyledi.

DSÖ ayrıca, virüsün diğer hayvanlara bulaşma riskini azaltmak için çöpler konusunda dikkatli olmak gerektiği konusunda uyardı.

DSÖ'nün bildirdiği Fransa'da görülen bu ilk vaka, The Lancet dergisinde duyuruldu.

Eşcinsel erkeklerin yaşadığı evde bakılan köpekte sahiplerinin semptomlarının başlamasından 12 gün sonra lezyonlar görüldü.

Dergideki raporda, genetik analizin, köpeğe bulaşan virüsün sahiplerine bulaşan virüsle tamamen aynı olduğunu gösterdiği belirtildi.

Sahipleri, köpekleriyle birlikte uyuduklarını söyledi.

DSÖ yetkilisi Dr. Rosamund Lewis, "Daha önce böyle bir vaka rapor edilmedi ve bunun bir köpekte görülen ilk enfeksiyon vakası olduğuna inanıyoruz." dedi.

DSÖ'de küresel bulaşıcı tehlikeye hazırlık direktörü Dr Sylvie Briand da "Bu ilk vaka köpeklerin enfekte olabileceği anlamına geliyor ancak bu, köpeğin hastalığı diğer köpeklere veya insanlara yeniden bulaştırabileceği anlamına gelmiyor." diye konuştu.

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