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Gündem Bir kıvılcım ciğerlerimizi yakmasın!
Gündem

Bir kıvılcım ciğerlerimizi yakmasın!

Yangınların yüzde 84’ünün insan kaynaklı ihmalden yaşandığına dikkati çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Bir kıvılcım ciğerlerimizin yanmasına sebep oluyor. Lütfen çok daha titiz davranalım” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 10:04:00 - 2020-09-29 10:07:19
Bir kıvılcım ciğerlerimizi yakmasın!

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur’a konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ülkemizde yaşanan orman yangınlarının istatistiki verilerini anlattı. Orman yangınlarına ilk müdahale süresi bakımından dünyada birinci olduğumuzu belirten Bekir Karacabey, şunları dile getirdi:

Yangın sayısı arttı

Ülkemizde çıkan orman yangınlarında son on yılın ortalamasına göre 2020’de alan değil ama adet olarak yüzde 30 daha fazla yangın çıktığını görüyoruz. Alan olarak baktığımızda ise on yılın ortalamasına yakın rakamlarla karşılaşıyoruz” dedi. Verilere göre orman yangınlarının yüzde 84’ünün insan kaynaklı ihmalden yaşandığına dikkat çeken Karacabey, “Bir kıvılcım ciğerlerimizin yanmasına sebep oluyor. ‘Herşey elimizde’ sloganımızla vatandaşlarımızdan çok daha titiz davranmalarını istirham ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek geliri

Odun dışı orman ürünlerinin üretimindeki hızlı artışı vurgulayan Bekir Karacabey, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye’de odun haricindeki orman ürünlerinin önemli bir kısmı direkt doğadan toplanmakta ve doğrudan tüketilmektedir. Bunların bir kısmı iç pazarda satılmakta veya ihraç edilmektedir. 2002 yılında 31 bin ton miktarındaki odun dışı orman ürünleri üretimi, 2019 yılına geldiğimizde 771 bin tona çıkmıştır.. 2020 yılı hedefimiz 825 bin tondur. 2019 yılı içerisinde orman köylüsüne 701 milyon TL, ülke ekonomisine 5 milyar TL katkı sağlanmıştır. Bu rakamlar Cumhuriyet tarihinin en büyük yükseliş rakamlarıdır.

Yeni Akit Gazetesi

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