Bir kişi evinde ölü bulundu
Zonguldak-Devrek'te yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu.
Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden A.K'nın (56) evinden koku gelmesi üzerine vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, eve girdiklerinde A.K'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
A.K'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri, engelli kızıyla yaşadığı öğrenilen A.K'nın evinde incelemeler yaptı.
Diğer yandan A.K'ya ait bazı eşyalar evin önündeki dere yatağında bulundu.