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Dünya Bir kez daha Türkiye farkı! Fransa ve Yunanistan’dan sonra şimdi de ABD
Dünya

Bir kez daha Türkiye farkı! Fransa ve Yunanistan’dan sonra şimdi de ABD

Fransa ve Yunanistan'dan sonra ABD'deki mülteci kamplarının içler acısı hali de Türkiye'nin farkını gözler önüne serdi. Alman Bild gazetesi, “Türkiye'deki kamplar 5 yıldızlı otel gibi” ifadesi tekrar hatırlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 11:50:00 -
Bir kez daha Türkiye farkı! Fransa ve Yunanistan’dan sonra şimdi de ABD

Biden yönetimi daha önce görüntüleri sızdırılan göçmen çocukların tutulduğu Meksika sınırındaki tesislere gazetecilerin girişine izin verdi. 250 kapasiteli tesiste çoğu ailelerinden koparılan 4 bin çocuk barınıyor. Yüzlerce çocuk 297 metrekare büyüklüğünde olan ve tel örgülerle 'kafesi' andıran 8 ayrı bölmede tutuluyor. 'Ziyarete hazır' hale getirildiği gözlenen tesisteki şartların olumsuzluğu gazetecilerin tepkisine neden oldu. Resmi rakamlara göre, 11 bin 900 çocuk ABD Sağlık Bakanlığı yönetimindeki sığınaklarda ve yaklaşık 5 bin 800 çocuk da sınır devriye tesislerinde bulunuyor.

Tahta kulübe ve çadır

ABD'deki tesisin içler acısı hali Fransa ve Yunanistan'daki mülteci kamplarını hatırlattı. Fransa'da pencereleri bile olmayan tahta kulübelerden ya da çadırlardan yaşamaya mahkum edilen mülteciler, daha sonra polis zoruyla o kampları da boşaltmak zorunda kalmıştı. Mülteciler geçtiğimiz günlerde Paris'in göbeğinde çadırlı eylem yapıp, göçmenlere yönelik kötü muameleyi protesto etmişti.

Yunanistan'da da çok sayıda kampta insanlık dışı görüntüler yaşanıyor. BM ve AB sık sık Atina'yı bu konuda uyarırken, en son mülteciler AB yönetimine "Hayvanların sahip olduğu basit hakları istiyoruz" diye mektup yazmıştı.

BM ve AB'den Türkiye'ye övgü

BM ve AB'nin ortaklaşa düzenlediği mülteci konferansında Türkiye'nin sığınmacılara yönelik ev sahipliğinden övgüyle söz edildi. Türkiye'nin en fazla sığınmacıya sahip ülke olduğu hatırlatılan açıklamada, "Türkiye'nin sığınmacıların kendi kendilerine yetmesi ve sosyal uyumunu desteklemek için gösterdiği çabalar takdir edilmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu. Ortak açıklamada, Türkiye'nin sığınmacı krizine verdiği kapsamlı karşılığın iyi uygulamalar, alınan dersler ve kıymetli tecrübeleri yansıtmaya devam ettiği aktarıldı.

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