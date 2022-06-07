  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bir kentimizde büyük heyecan! Petrol arama çalışmaları başlıyor
Ekonomi

Bir kentimizde büyük heyecan! Petrol arama çalışmaları başlıyor

Siirt'in Kurtalan ilçesinde petrol arama çalışmalarına başlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 12:30:00 -
Bir kentimizde büyük heyecan! Petrol arama çalışmaları başlıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 'Karabağ-2' petrol kuyusu açarak petrol arayacak.

Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt'in Kurtalan ilçesinde 10. Bölge ARI/TPO/166-798 ruhsat numaralı sahada, Karabağ-2 tespit kuyusunda petrol arayacak.

Döner (Rotary) sondaj tekniği kullanılacak. Sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacak. Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vanlı

Bu konuda çok yavaşız maalesef. Erdoğan kritik kurumların başındaki gevşek zatları görevden alsa inanın çok daha iyi gelişmeler olacak. Yanlış bilmiyorsam van'da da kapatılan kuyular varmış
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay