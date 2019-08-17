Bir kase yoğurdun içerisine eklediğiniz bir çay kaşığı şifalı toz bakın nelere yol açıyor!

Sağlıklı bir beden için günde en az 2.5 litre su içmek ve spor yapmak son derece önemlidir. Bütün bunların yanı sıra beslenme alışkanlığını da kökten değiştirmek gerekiyor. Sağlıklı bir beden ve yıllara meydan okuyan bir cilt için hazır yemeklerden, içerisinde bolca şeker bulunan asitli içeceklerden mümkün mertebe uzak kalmak gerekiyor. Elbette, doğanın bizlere sunduğu şifalı baharatlar ve otlardan da faydalanmak gerekiyor.

Şifa kaynağı

Bu baharatlardan biri de tarçın… Günlük beslenmenizde yer vereceğiniz tarçın şeker krizlerinizi önleyeceği gibi bedeninizi birçok hastalığa karşı koruyacaktır. İşte, bir kase yoğurdun içerisine eklediğiniz yalnızca bir çay kaşığı tarçın vücudunuzda bunlara yol açıyor.

Kalp dostu

Potasyum, protein, A vitamini, B6 vitamini, kalsiyum, demir ve magnezyum açısından zengin olan yoğur-tarçın ikilisi kalp dostudur. İçerdiği potasyum sayesinde kötü kolesterollü düşüren tarçınlı yoğurt böylelikle kalp ve damar sağlığının korunmasına yardım eder.

Boğaz ağrısına son

Kış aylarında bitmek bilmeyen öksürükten kurtulmak için sıcacık bir tarçın çayı içebileceğiniz gibi tarçınlı yoğurt da tüketebilirsiniz. Ama yoğurdun ılık olmasına özen göstermelisiniz.

Diyabet riskini azaltır

Yapılan bilimsel çalışmalar tarçınlı yoğurdun tip 2 diyabet riskini bir hayli azalttığını kanıtlamıştır.

Anti-kanser ürünü

Tarçın ve yoğurt karışımının kanser oluşumunu engellediği bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur.

Güçlü sindirim sistemi

Hem yoğurt hem de tarçın sindirim sisteminde yaşanan problemleri ortadan kaldırma konusunda son derece etkilidir.

Metabolizmayı hızlandırır

Kilo vermek için az yemek yeterli değildir. Kilo vermek için metabolizmanızı harekete geçirmeniz gerekir. Bunun içinde tarçınlı yoğurttan faydalanabilirsiniz.

Ağız sorunlarına son

Tarçınlı yoğurt hem çürükleri önler hem de ağız kokusuna son verir.

İshale hızlı çözüm

İshal sorununa hızlı bir çözüm arıyorsanız; yapmanız gereken bir kase tarçınlı yoğurt yemek.