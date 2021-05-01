Bir iyi haber daha! Dış ticaret açığı yüzde 15 daraldı

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 14.9 azalarak 5 milyar 469 milyon dolardan 4 milyar 653 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 70.9’dan yüzde 80.3’e çıktı. İlk 3 ayda ise dış ticaret açığı yüzde 15.2 daralıp 13 milyar 17 milyon dolardan 11 milyar 43 milyon dolara inerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76.6’dan yüzde 81.9’a geldi.

Almanya başı çekti

Mart ayında ihracatta ilk sırayı 1 milyar 675 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 243 milyon dolarla ABD, 1 milyar 64 milyon dolarla Birleşik Krallık, 979 milyon dolarla İtalya, 927 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31’ini oluşturdu. İlk 3 ayda da ihracatta başı 4 milyar 623 milyon dolarla Almanya çekti. Bu ülkeyi 3 milyar 90 milyon dolarla ABD, 2 milyar 837 milyon dolarla Birleşik Krallık, 2 milyar 677 milyon dolarla İtalya ve 2 milyar 376 milyon dolarla Irak izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31.2’sine karşılık geldi.