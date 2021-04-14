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Dünya Bir ilk yaşandı! Avrupa ülkesi o aşıyı tamamen bıraktı
Dünya

Bir ilk yaşandı! Avrupa ülkesi o aşıyı tamamen bıraktı

Danimarka, İngiliz üretimi olan AstraZeneca aşısını tamamen bıraktıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 16:30:00 - 2021-04-14 16:31:54
Bir ilk yaşandı! Avrupa ülkesi o aşıyı tamamen bıraktı

Birçok ülke tarafından kan pıhtısı sorunları nedeniyle kullanımı askıya alınan AstraZeneca - Oxford aşısıyla ilgili Danimarka'dan son dakika kararı geldi.

Sağlık kurumu direktörü Soren Brostrom, Danimarka’nın AstraZeneca - Oxford Covid-19 aşısını kullanmayı tamamen bıraktığını açıkladı.

Ne olmuştu?

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), İngiltere’de 7 kişinin Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen corona virüs aşısını olduktan sonra oluşan kan pıhtısından hayatını kaybettiğini doğrulamıştı. Toplamda, 21 Mart'a kadar aşılanan 18 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı yan etkisi görülmüştü.

MHRA’ın İngiliz basınına yaptığı yazılı açıklamada, son verilerin ışığında İngiltere’de 7 kişinin AstraZeneca aşısı olduktan sonra oluşan kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybettiğini doğrulamıştı. Kurum, 9 Aralık 2020 ile 21 Mart 2021 tarihleri aralığını kapsayan raporda aşılanan 18 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı yan etkisi görüldüğünü ve bunlardan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

20’den fazla ülke aşıyı askıya almıştı

Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsveç'in de aralarında bulunduğu 20’den fazla ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle AstraZeneca’nın ürettiği corona virüsü aşısının kullanımını askıya almıştı.

Ema ve DSÖ 'güvenli' demişti

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) aşının güvenli ve etkili olduğunu tekrar teyit ettiği açıklamasında ülkeleri aşılama programlarına devam etmeye teşvik etmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca aşısının faydalarının yan etki riskinden daha ağır bastığını belirtmişti.

İngiltere 20 milyondan doz uyguladı

İngiltere'de 20 milyon dozdan fazla AstraZeneca aşısı uygulandığını açıklarken Oxford-AstraZeneca'ya yönelik tartışmalar devam ederken, aşıya yönelik yeni bir karar daha almıştı.

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun (MHRA) açıklamasında, Oxford-AstraZeneca aşısının ciddi hastalıkları önlemede halen büyük faydaları olduğu belirtilmiş, gençlerde görülen kan pıhtılaşması nedeniyle 30 yaşın altındakilere bundan sonra BioNTech veya Moderna aşılarının sunulacağını açıklamıştı.

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