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Gündem Bir ilk: Kutup ayısı 'kuş gribi' nedeniyle öldü
Gündem

Bir ilk: Kutup ayısı 'kuş gribi' nedeniyle öldü

Yeniakit Publisher
2024-01-03 10:03:00 -
Bir ilk: Kutup ayısı 'kuş gribi' nedeniyle öldü

Kuş gribi kaynaklı (H5N1) ilk kutup ayısı ölümü gerçekleşti.

ABD’nin Alaska eyaletinde bir kutup ayısının kuş gribinden öldüğü belirlendi. Veteriner Dr. Bob Gerlach, ilk kez bir kutup ayısının kuş gribinden ölmesi vakasını Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’ne bildirdiklerini söyledi. Gerlach, “Virüsün kutup ayısına bulaşması için illa bir hasta kuşu yemesi gerekmiyor. Çünkü virüsler soğuk ortamlarda uzun süre yaşayarak canlılara bulaşabiliyor” dedi.

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