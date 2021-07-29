Bir ilimizde daha orman yangını başladı!
Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler 8 arazözle yangına müdahale ediyor.
Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 8 arazözle müdahale ediliyor.
Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı tarihi Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın başladı. Yangının başlaması üzerine vatandaşlar ve jandarma ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, Orman İşletmeye bağlı 8 arazöz de söndürme çalışmalarına başladı.
Ekipler, yerleşim yeri yakınında çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.