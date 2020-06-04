  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Bir ilimizde alarm verildi! Koronavirüs ve keneden sonra yeni salgın şarbon mu?

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde şarbon paniği yaşanıyor. Bir kişi hastaneye kaldırılırken köydeki tüm hayvanlara aşı yapılacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 19:58:00 - 2020-06-04 19:59:34
Bir ilimizde alarm verildi! Koronavirüs ve keneden sonra yeni salgın şarbon mu?

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişi, şarbon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Köyde tedbir amaçlı hayvanlara şarbon aşısı yapılacağı öğrenildi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişi, şarbon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Göksöğüt köyünde hayvancılıkla uğraşan A.C, elindeki yara nedeniyle hastaneye gitti. Testler sonucunda A.C. şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı.

Köyde tedbir amaçlı hayvanlara şarbon aşısı yapılacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı