Bir ilimizde alarm verildi! Koronavirüs ve keneden sonra yeni salgın şarbon mu?
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde şarbon paniği yaşanıyor. Bir kişi hastaneye kaldırılırken köydeki tüm hayvanlara aşı yapılacağı öğrenildi.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişi, şarbon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Köyde tedbir amaçlı hayvanlara şarbon aşısı yapılacağı öğrenildi.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişi, şarbon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Göksöğüt köyünde hayvancılıkla uğraşan A.C, elindeki yara nedeniyle hastaneye gitti. Testler sonucunda A.C. şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı.
Köyde tedbir amaçlı hayvanlara şarbon aşısı yapılacağı öğrenildi.