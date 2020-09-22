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Gündem Bir ilimizde 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
Gündem

Bir ilimizde 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama

Edirne’de 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım aracı kısıtlaması getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 17:17:00 -
Bir ilimizde 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama

Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs vaka sayılarını arttırmaya devam ederken Türkiye yoğun önlemler almaya başladı. Tedbirler kapsamında düğün ve nişan törenleriyle ilgili kararlar alınırken, konser ve festival için de yeni düzenlemeler geldi.

Salgın yayılımının hızlı olduğu toplu taşımalar için de kararlar alınıyor.

Edirne’de koronavirüs önlemleri kapsamında yeni bir adım atıldı. Edirne’de 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım aracı kısıtlaması getirildi.

65 yaş ve üstü vatandaşlar, toplu taşıma araçlarına günün belirli saatlerinde ücretsiz olarak binebilecek.

Edirne'de İl Hıfzıssıhha Kurulu yaptığı toplantıda, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla bazı kararlar aldı.

Kurul, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların araçlara sadece 10.00 ile 15.00 saatlerinde ücretsiz olarak binmelerine karar verdi.

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