  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bir ilimiz daha maviye döndü
Osmaniye'de korkutan deprem
Rıza Çalımbay futbolcularına güveniyor
Bakan Kurum, Londra Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı
Sağlık Bir ilimiz daha maviye döndü
Sağlık

Bir ilimiz daha maviye döndü

Amasya, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük koronavirüs tablosunda yüzde 75,1’lik aşılama oranıyla mavi kategoride listelendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 21:28:00 -
Bir ilimiz daha maviye döndü

Amasya, (Kovid-19) tablosunda yüzde 75,1’lik aşılama oranıyla mavi kategoride yer aldı. Amasya bu oranla Türkiye’de mavi kategoride yer alan 6., Karadeniz bölgesinde de ilk il oldu.

Amasya Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada halka teşekkür edildi. “Sizlerin duyarlılığı ile uyguladığımız yerinde ve etkin yöntemlerle aşılamada %75.1'lik oranla 'Mavi' iller arasında yer aldık. Bundan sonraki nihai hedefimiz ise halkımızın, özellikle de gençlerimizin desteğiyle aşılamada %100'e ulaşmaktır” denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise valiliğin Kurban Bayramı tatili dolayısıyla seyahat edenlere yönelik hayata geçirdiği “Mola Sizden, Aşı ve Çay Bizden” kampanyası kapsamında aşılarını henüz yaptırmayan vatandaşları polis kontrol noktasında kurulan aşı noktasında aşı olmaya davet etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay