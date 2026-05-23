Bir ilde ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Manisa Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 3 Şubat 2026 tarihli kararı doğrultusunda, yangınlarının önlenmesi amacıyla kentte belirlenen 112 ormanlık alana giriş yasağı getirildi.

Yasak süresince yetkili kurum ve kişiler dışında ormanlık sahalara giriş kesinlikle yasak olacak.

Ormanlık alanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola verilmesi ve piknik yapılması yasak kapsamına alındı.

Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabilecek, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi ve alanın temiz bırakılması zorunlu olacak.

Alınan kararlara uymayanlara ceza

Orman içi, orman kenarı ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler dahil olmak üzere anız, bağ ve bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği amacıyla dal ve bitki örtüsü yakılması yasaklandı.

Ormanlık alanlara yakın tesis ve sanayi kuruluşları yangına karşı gerekli tedbirleri alacak, söndürme ve koruma ekipleri kuracaklar ve orman aralarında koruma bandı oluşturacak.

Enerji nakil hattı işletmecileri özellikle ormanlık alanlardan geçen hatlarda bakım çalışmaları gerçekleştirecek, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi kesecekler.

Belediyeler çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı iş makinelerini hazır bulunduracak, orman idaresi, jandarma ve emniyet birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin şekilde uygulanacak.

Yangın ihbarları ücretsiz 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapılabilecek, alınan karar ve önlemlere uymayanlar hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem uygulanacak.