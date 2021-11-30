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Gündem Bir ilçede fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara
Gündem

Bir ilçede fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 20:18:00 - 2021-11-30 20:21:21
Bir ilçede fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara

Kastamonu-Çatalzeytin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Çatalzeytin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun rüzgar ve fırtınanın etkili olduğuna işaret edildi.

Hıfzıssıhha Kurulu​​​​​​​ kararıyla yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi adına eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların çok acil olmadığı sürece dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

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