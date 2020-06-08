Bir il diken üstünde... 10 şoförde koronavirüs tespit edildi
Diyarbakır Bismil'de yolcu taşımacılığı yapan 10 şoförün korona testinin pozitif çıkması sonucu bölge halkı tedirgin oldu. Sürücüler tedaviye alınırken araçlar da dezenfekte edildi.
Diyarbakır- Bismil arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri minibüslerde yolculuk yapanların tespiti için çalışma başlattı.
Diyarbakır ile Bismil ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsü, koronavirüs semptomları üzerine cuma günü hastaneye başvurdu.
10 sürücünün testi pozitif çıktı
10 sürücüye yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Bunun üzerine sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alındı.
Yolcular aranıyor
10 sürücünün kullandığı minibüsler dezenfekte edilirken, filyasyon ekipleri ise minibüslerde yolculuk yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.