Bir İBB çalışanı daha terör sevici çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'li yönetimin getirdiği bazı isimlerin terörü seviciliği bitmiyor. İBB iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş. iş verildiği öğrenilen Tayfun Zorlu'nun terör sevici paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Önceki gün CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri ve İSYÖN A.Ş'de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalışan Eda Ezgi Yıldız'ın, 31 Mart 2015'te şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'li teröristlerce alıkonulmasını alıntılayıp, 'Adalet, Adalet Sarayında böyle sağlanır' notuyla paylaşmasının yankısı sürerken bir İBB çalışanının daha teröristlere methiyeler dizdiği ortaya çıktı.

CHP Zeytinburnu Gençlik Örgütü'nün eski başkanı ve İBB Boğaziçi A.Ş'de Eğitim Sorumlusu olarak çalışan Tayfun Zorlu, görevi başındayken şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerine olayın ardından "Dün Mahir'i ananlar, selam yollayanlar bugün öldürülenlere terörist diyemez. Kızıldere'de ve Çağlayan'da aranan adalet elbet sağlanacak" mesajıyla teröristlere ve eylemlerine destek mesajında bulunduğu görüldü.