Bir hokus pokus yapılıyor ama… CHP ne yaparsa yapsın kanalizasyona bağlı

2017 senesindeki referandum öncesinde, sandıktan “Evet” oyu çıkması durumunda mütedeyyin kesime Yunan muamelesi yapacaklarını söyleyen CHP’li Hüsnü Bozkurt, bu kez Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanlığı için gündem oldu.

Mütedeyyin kesime olan nefretini dile getiren Bozkurt, referandum sonucunun Evet olması durumunda, “Biz Atatürkçüyüz, Cumhuriyetçiyiz, biz devrimciyiz. Sandıktan evet çıkarsa da kimse heveslenmesin. Yine Samsun’dan başlar, sizi İzmir'e kadar kovalar, denize dökeriz” demişti. Bozkurt’un ADD başkanlığına yakın olduğu öğrenildi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunduğu Manşetlerin Dili programında söz konusu gelişmeyi değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Bozkurt’un mütedeyyin kesimden nefret ettiğini belirterek, ADD’de değişim olmadığını, muhafazakar insanlara karşı olan tutumlarını sürdürdüklerini söyledi.

CHP’nin 2023 seçimleri için mütedeyyinlere oynamaya çalıştığını ve büyük bir tiyatronun döndüğünü vurgulayan Karahasanoğlu, CHP’yi besleyen ADD ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) gibi kurumların tam tersi bir tavır içinde olduğunu, bunun da CHP zihniyetinin gerçek kimliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

“CHP'yi bir ırmağa benzetecek olursak, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi birçok dernek, Halk TV, Sözcü gibi gazeteler, bu ırmağı besleyen damarlar.

Şu anda CHP suni olarak temiz gibi gösteriliyor. Bir hokus pokus yapılıyor ve gözlerimiz boyanıyor. Aslında o ırmağı besleyen kanallar, ırmağa kanalizasyon pisliğini akıtıyor. Saadet Partisi olsun, İYİ Parti olsun, bu milleti kandıramayacaklar. Öyle bir tiyatro oynanıyor ki...

2017 yılında, 'Göreceksiniz, biz bunları İzmir'e kadar kovalarız, denize de dökeriz' diyerek dindar insanları hedef gösteren CHP'li Hüsnü Bozkurt Atatürkçü Düşünce Derneği'ne başkan olmaya hazırlanıyorsa, ben diyorum ki, bunları başörtü ve dindar insan karşıtlıkları bitmemiştir, bitecek gibi görünmüyor. Ben gönlümden bitmesini arzu ederim.”