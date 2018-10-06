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Bir hastalık icat edip toplumu soyuyorlar

Önce bir sözde ilaç yapıyor, sonra ona hastalık uyduruyorlar. İşi bu kadar rezil hale getiren tıp dünyasının yüz karaları, insanları ilaç bağımlısı yapıyor..

06 Ekim 2018 Cumartesi 18:13
Bir hastalık icat edip toplumu soyuyorlar


Sözde birtakım tıp adamlarının, ilaç firmalarının gözlerini bürüyen para hırsı insanlığı tehdit ediyor. Önce Batı’da başlayan aslı astarı olmayan hastalıklar ve güya onlara şifa olacak diye piyasaya sürülen ilaçlar, bir zaman sonra Türkiye gibi ülkelere de giriyor.

Uyduruk hastalıkların sponsoru ilaç firmaları bu sayede ürünleri için yeni pazarlara girmiş oluyorlar. Bakın mesela “Sisi- sendromu uydurması” 1998 yılında bir firmanın, tek sayfalık bir reklam ilanıyla ortaya çıktı. Sendroma Avusturya İmparatoriçesi Elisabeth’in (Sisi) adını vererek, adeta bir soylu(!) hastalığı olarak göstermeyi de ihmal etmediler.

Yıllar sonra Münster Üniversite Kliniği bunun bir ilaç firması uydurması olduğunu ortaya çıkardılar.

Adeta çıkarılan her ilaca bir hastalık icad ediliyor. Buna İngilizce de "disease mongering" yani hastalık ticareti deniyor.
Sağlıklı insanların sırtından para kazanıyorlar. Bazı ilaç firmaları sonu gelmeyen medya kampanyalarıyla toplumu hızla yayılan fakat çok zor tedavi edilebildiğini ileri sürdüğü hastalıklarla korkutuyor.

MİLYONERLER BİLE TEHDİT ALTINDA

Hatta yalancı dünya cenneti diye bilinen Mayorka adasına yerleşenler bile hasta ilan edildi. ispanya da çalışan psikoterapist Eckhard Neumann, dinlendirici ortama rağmen hatta belki de tam da bu yüzden insanların "Cennet Depresyonu" yaşadıklarını fark etmiş; iyi mi?!

"Leisure Sickness" olarak adlandırılan boş zaman hastalığının çok yaygın olduğu ileri sürülüyor.. Tabii aldanır, hasta olduğunuz zehabına kapılarak soyulmak için onlara başvurur, onların yazdığı ilaçları alırsanız..

Kadınlar hedefte

Günümüzde sadece kadın olmak bile hasta ilan edilmek için yeterli. Özellikle de genç kızlar “illetli” olarak kabul ettirilmeye çalışılmakta.

Kadının bazı dönemlerinde yaşadığı doğal rahatsızlıkları bile uzun süredir hastalık olarak görülüyor. Mesela hamileliklerin çoğu riskli kabul edildiğinden sezaryenle doğumda günden güne önemli bir artış yaşanıyor. Uzmanlar en azından 60.000 ameliyatın gereksiz olduğunu söylemelerine rağmen, Almanya’daki araştırmalara göre her yıl 160.000 rahim alınmakta.. Kadınlar kısırlaştırılmakta..

Sözde ruhsal bozukluklar için ilaç endüstrisi durmadan ilaç çeşitlendiriyor. Yeni hastalıkların keşfedilmesinde en önemli rolü üstlenenlerin ise psikiyatristler olduğu iddiası çok yaygın..

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 18:13
  1. ilaç
  2. hastalık
  3. ilaç sektörü

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