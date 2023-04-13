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Sağlık Bir günlük vaka sayısı korkuttu! Corona virüsünde yeni varyant paniği...
Sağlık

Bir günlük vaka sayısı korkuttu! Corona virüsünde yeni varyant paniği...

Yeniakit Publisher
2023-04-13 12:04:00 -
Bir günlük vaka sayısı korkuttu! Corona virüsünde yeni varyant paniği...

Bir süredir Hindistan'da görülen ve son günlerde Avrupa'da da etkisini hissettirmeye başlayan bir corona virüsü varyantı ortaya çıktı. "Arcturus" adı verilen varyant salgın endişelerini tekrar gündeme getirirken, Hindistan'da bir günde 3.122 yeni vakanın görülmesine bu varyantın neden olduğu düşünülüyor.

Bir süredir Hindistan'da görülen ve son günlerde Avrupa'da da etkisini hissettirmeye başlayan bir corona virüsü varyantı ortaya çıktı. "Arcturus" adı verilen varyant salgın endişelerini tekrar gündeme getirirken, Hindistan'da bir günde 3.122 yeni vakanın görülmesine bu varyantın neden olduğu düşünülüyor.

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan ve halen farklı varyantlar ve mutasyonlarla sağlık endişesi yaratan corona virüsü ile ilgili endişe yaratacak bir gelişme kamuoyu ile paylaşıldı.

Son dönemde dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan’da yeni bir corona virüsü varyantı keşfedildiği ve “Arcturus” varyantı adı verilen bu mutasyonun bölgede panik yarattığı duyuruldu. Son dönemde İngiltere’de de görülen Arcturus varyantının Omicron varyantından evrim geçirdiği açıklandı.

Yetkililer bu varyantın Hindistan’daki bazı eyaletlerde alarm durumuna geçirilmesine sebep olduğunu söyledi.

Omicron varyantından mutasyona uğrayarak yayılan Arcturus varyantı sebebiyle vaka sayısını azaltmak için bazı bölgelerde maske takma zorunluluğu da getirildi. İngiltere’de son bir ayda en az 50 vaka tespit edildiği belirtilirken bilim insanları da teknik ismi XBB.1.16 olan varyant ile ilgili incelemelerin devam ettiğini söyledi.
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İngiliz medyasına konuşan East Anglia Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı profesör Paul Hunter, “Hindistan’da son haftalarda yayılan bu varyant henüz küresel bir yayılım göstermedi” dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Ocak ayının sonunda Arcturus varyantını duyurmuş ve yakından takip ettiklerini açıklamıştı.

DSÖ’nün Covid-19 konusunda yetkili isimlerinden olan Dr. Maria Van Kerkhove de, “Birkaç aydır dolaşımda olan bir varyant. Bu varyantta ekstra bir mutasyon tespit ettik” dedi.

Hindistan’da güncel Covid-19 vaka sayısı 40.215 olarak kayıtlara geçerken ülkede bir günde 3.122 yeni vaka açıklandı. Uzmanlar Arcturus varyantını bu artıştan sorumlu tutuyor.

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