Bir gün siz de yaşlanacaksınız!

Damları akar mı? Ne yer ne içerler? Hastalar mı? Hele bir hatırlamaya ve samimi olarak cevaplamaya çalışın. Sonuçta bir gün siz de o yaşlara geleceksiniz:

En son ne zaman onları ziyaret ettiniz?

Sizce şu anda mutlu mudurlar?

Annenizin şu andaki en önemli isteğini biliyor musunuz?

Şu anda annenizle veya babanızla ilgili ne kadar bilgiye sahipsiniz, onları ne kadar biliyorsunuz?

Annenizin sizden yapmanızı istemediği beş şey nedir, biliyor musunuz? Ya babanızı üzen veya mutlu eden üç şey nedir?

Bir haftada onlarla sohbete ne kadar zaman ayırıyorsunuz?

Onlarla en son ne zaman bir sofrayı paylaştınız?