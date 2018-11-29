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Bir gün siz de yaşlanacaksınız!

Büyük şehir hayatı başladıktan sonra çoğu anne babalar, memleketteyalnız kaldılar. Kış kıyamet, yağmur çamur..

29 Kasım 2018 Perşembe 16:15
Bir gün siz de yaşlanacaksınız!

Damları akar mı? Ne yer ne içerler? Hastalar mı? Hele bir hatırlamaya ve samimi olarak cevaplamaya çalışın. Sonuçta bir gün siz de o yaşlara geleceksiniz:

En son ne zaman onları ziyaret ettiniz?

Sizce şu anda mutlu mudurlar?

Annenizin şu andaki en önemli isteğini biliyor musunuz?

Şu anda annenizle veya babanızla ilgili ne kadar bilgiye sahipsiniz, onları ne kadar biliyorsunuz?

Annenizin sizden yapmanızı istemediği beş şey nedir, biliyor musunuz? Ya babanızı üzen veya mutlu eden üç şey nedir?

Bir haftada onlarla sohbete ne kadar zaman ayırıyorsunuz?

Onlarla en son ne zaman bir sofrayı paylaştınız?

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 16:15
  1. yaşlılık
  2. sılai rahim

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