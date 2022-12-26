Bir gecede tam 590 aranan şahıs yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla ülke genelinde özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları cami, hastane, terminal, gar, park ve bahçe gibi yerlerde eş zamanlı olarak uygulama yapıldı.

10 bin 707 kara, 9 deniz ve 2 hava aracı olmak üzere toplam 10 bin 718 ekip, 136 dedektör köpek ve 39 bin 645 personelin katılımı ile gerçekleştirilen uygulama sonucunda; 590 aranan şahıs yakalandı, 39 şahıs gözaltına alındı. 4'ü dilendirmekten olmak üzere toplam 257 şahsa adli işlem yapıldı, 16 çocuk ailesine teslim edildi. 9 şahsa fuhuştan, 119 şahsa dilencilikten, 37 şahsa mal ve hizmet satmak suretiyle rahatsız etmekten, 88 şahsa diğer kabahatlerden (sarhoşluk, çevreyi rahatsız etme vb.) olmak üzere toplam 253 şahsa idari işlem uygulandı.

Mal ve Hizmet Satmak Suretiyle Halkı Rahatsız Eden Şahıslara ve Dilencilere Yönelik Uygulama'da, 121 bin 7 araç kontrol edildi, 3 bin 106 araca idari para cezası uygulandı, 519 araç trafikten men edildi, 27 aranan araç yakalandı. 12 bin 814 işyeri denetlendi, 48 işyerine adli ve idari işlem yapıldı.

Uygulamada, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 705 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 11 adet kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 5 bin 400 paket kaçak sigara, 7 bin 355 litre içki ele geçirildi. (İLKHA)