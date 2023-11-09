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Spor Bir garip durum! Zamanda geriye giden ilk teknik direktör!
Spor

Bir garip durum! Zamanda geriye giden ilk teknik direktör!

Yeniakit Publisher
2023-11-09 18:05:00 -
Bir garip durum! Zamanda geriye giden ilk teknik direktör!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Çarşambaspor’da kısa süre önce Perşembespor’u çalıştıran ve sosyal medyada ‘zamanda geriye giden ilk teknik direktör’ olarak gündeme gelen Zekeriya Köklükaya, takımla çalışmalara başladı.

Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden Çarşambaspor kısa sürede sosyal medyanın gündemi haline geldi. Özellikle Çarşambaspor ile Perşembespor arasında oynanacak maç aylar öncesinden viral olurken, yakın zamanda Perşembespor’u çalıştıran Teknik Direktör Zekeriya Köklükaya’nın Çarşambaspor ile anlaşması yeniden Samsun ekibinin gündeme gelmesine neden oldu.

“Perşembe’den Çarşamba’ya geldim cuma günü sözleşme imzalayacağım”

Takımla ilk antrenmanına çıkan Çarşambaspor Teknik Direktörü Zekeriya Köklükaya, “Çarşamba’yı, Çarşambaspor’u duyunca koşarak geldik. Güzel de bir ortam bulduk. Çarşambaspor olarak hedefimiz zirve, onun için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu hafta ve geçen hafta yakalanan ivmenin üzerine koyup hedeflediğimiz yerde ligi bitireceğiz. Buradaki oyunculara göre bir oyun kurgusu oluşturup, rakibin de analizini yapıp sahaya öyle çıkacağız. Kazanmak için oynayacağız. İki gündür sosyal medyada, Perşembe’den Çarşamba’ya gelen, ‘zamanda geriye giden ilk teknik direktör’ olarak adımız geçiyor. Ben de ona ek espri yapmak istiyorum. Perşembe’den Çarşamba’ya geldim Cuma günü sözleşme imzalayacağım.’ İnşallah ilerleyen zamanlarda Pazarspor'a da giderek günleri tamamlayacağım. Bu bir espri ancak benim hedefim Çarşambaspor’u zirveye taşımak, burada uzun yıllar hizmet etmektir” dedi.
100 yıllık köklü bir kulüp olduklarını ifade eden Çarşambaspor Kulübü Başkanı Özkan Yıldırım ise “Her zaman ‘şampiyonluk’ parolası ile yola çıktık, hedefimiz şampiyonluk. Dönem başında Ünsal hoca ile anlaştık ancak bir kan uyuşmazlığı oldu. Zekeriya hoca Çarşambalı olması hasebiyle Çarşambaspor’u, Çarşambalı birinin yönetmesi bizi gururlandırıyor. Samsun il olduğu için onların gölgesinde kalmış, çok eski bir çınarız. İnşallah bundan sonraki süreçte Çarşambaspor’u üst liglerde görmek için mücadele vereceğiz” diye konuştu.

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