  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör örgütü DEAŞ Gazze'de! İsrail'in eğittiği teröristler büyük katliama hazırlanıyor

Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Türkiye'ye yaptığı yardımları son kuruşuna kadar alan Müslüman ülke hangisi? Çok ama çok şaşıracaksınız

Hamit Altıntop kovuldu! İşte yerine gelen isim!

Motorine indirim! Perşembe gününe dikkat

Dolar düştü! 6 liralık değişim beklentisi!

Bahçeli'den EOK yorumu: Osmanlı şamarı yüzlerine indi

Ahmet Hakan, tüm Türkiye'ye duyurdu! O ünlü işadamı parti kurdu

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Bu yoksa SSK sigortalısı olunmaz

Para Piyasaları uzmanı açıkladı! Çeyrek altın o tarihte 6 bin TL

‘Köpek’ten yeni bir gezi kalkışmasının hayalini kuranlar... Sonunuz Kavala gibi olmasın
Yerel Bir fotoğraf için canından oluyordu! Yardımına itfaiye koştu!
Yerel

Bir fotoğraf için canından oluyordu! Yardımına itfaiye koştu!

Yeniakit Publisher
2024-07-23 14:36:00 - 2024-07-23 14:36:42

Artvin’de dün gece fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybedip düşen şahıs çıktığı terasın tuvaletin penceresine tutunarak hayatta kaldı. Yardımına ise itfaiye ekipler yetişti.

Olay saat 02.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hastane caddesinde bulunan teras üzerinde Artvin manzarası ile fotoğraf çekmek isteyen G.Ö. (23) dengesini kaybederek düştü. Bu sırada G.Ö. alt kattaki tuvaletin penceresine tutundu. Metrelerce yükseklikte kurtarılmayı bekleyen 23 yaşındaki genci gören ve olaya ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, genci tuvaletin camından çekmeye çalıştı. Tuvalet camının küçük olmasından dolayı camdan sığamayan G.Ö.’yü olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kurtardı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23