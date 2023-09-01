Bir Filistinli daha katledildi
İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Tubas bölgesindeki baskında bir Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas bölgesinde düzenledikleri baskında bir Filistinli genci katletti.
Bölge kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, İsrail güçlerinin bugün sabah saatlerinde Tubas'ın Akaba kasabasında baskın gerçekleştirdi.
Akaba kasabasına düzenlenen baskının ardından İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar patlak verdi.
İsrail askerleri, baskın sırasında 36 yaşındaki Abdurrahim Fayiz Hannam'ı gerçek mermiyle başından vurdu. Ağır yaralanan Filistinlinin daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.
İsrail askerlerinin baskınında ayrıca 3 Filistinlinin de yaralandığı öğrenildi.
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İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin, bu yıl 230'dan fazla Filistinliyi katlettiği belirtiliyor.
Kaynak: Mepa News
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