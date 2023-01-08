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Aktüel Bir evin bahçesinde içi boş el bombası bulundu
Aktüel

Bir evin bahçesinde içi boş el bombası bulundu

Adana'da bir evin bahçesinde içi boş el bombası bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 21:47:00 -
Bir evin bahçesinde içi boş el bombası bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evin bahçesinde içi boş el bombası bulundu.

Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde şüpheli paket olduğunu fark eden 2 lise öğrencisi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine eve İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Bomba imha ekipleri paketin içinde el bombası olduğunu, bombanın içinin ise boş olduğunu tespit etti.

El bombası, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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