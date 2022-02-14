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Aktüel Bir evde 2 kişi ölü bulundu
Aktüel

Bir evde 2 kişi ölü bulundu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir evde iki kişi ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 18:38:00 -
Bir evde 2 kişi ölü bulundu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir evde iki kişinin ölü bulunduğu bildirildi.

Eskikapımahmut köyünde yaşayan Ö.K'yi (44) evinin bahçesinde hareketsiz görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ö.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evin içinde de inceleme yapan jandarma ekipleri, Ö.K'nin babası olduğu değerlendirilen M.K'yi (74) vücudu parçalanmış halde buldu.

Köyde hayvancılık yaptıkları öğrenilen Ö.K. ve M.K'nin cenazeleri incelemenin ardından İmranlı İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ö.K'nin psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu iddia edildi.

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