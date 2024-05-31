Bir Ersan Şen klasiği! 52 kişiyi öldüren müteahhitin de avukatı çıktı...

Televizyon programlarında "hak, hukuk, adalet" çığırtkanlığı yağan Avukat Ersan Şen, 52 kişiyi öldüren müteahhitin de avukatı çıktı.

Furkan Apartmanı davasında binanın depremde yıkılmasında ihmali bulunduğu belirlenen fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan ile sahip oldukları daire ve iş yerlerinde kolon kestikleri belirlenen Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay tutuklandı.

Soruşturma kapsamında savcılık 4 tutuklu sanık ile apartmanın müteahhitleri Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Tutuklu sanık kalmadı

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın geçen yıl ekim ayındaki ilk duruşmasında, mahkeme heyeti duruşmaya katılmayan müteahhitler Abdullah Devrim S. ve kardeşi Hasan Hüseyin S. hakkında yakalama kararı verdi.

2 müteahhit ile ilgili, davanın geçen mart ayında görülen 4’üncü duruşmasında yakalanamadıkları ve yurt dışına çıkmış olabilecekleri gerekçesiyle haklarında kırmızı bülten çıkarılması ve yeni bilirkişi raporu istenmesi kararlaştırıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

27 Nisan'da görülen 5'inci duruşmada Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden gelen yeni bilirkişi raporunun okunmasının ardından tutuklu sanıklar, kolon kestikleri yönündeki iddiaların doğru olmadığını yineleyerek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Davanın görülmesine bugün devam edildi!

Davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz sanıklardan Faik ve Eyüp Öğüt ile yaşamını yitirenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden gelen rapora itiraz eden avukatlar yeni bilirkişi raporu talep edip, tutuksuz yargılanan sanıkların binanın yıkılmasında ihmalleri bulunduğunu belirterek, tekrar tutuklanmasını istedi.

Duruşma savcısı ise mütalaasını açıkladı. Mütalaada tutuksuz sanıklar Faik ve Eyüp Öğüt ile Yılmaz Şahin Yurtyapan halkında ‘Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan üst sınırdan ceza, Necdet Alpay hakkında ise beraat talep edildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarından tepki geldi! Arabasına polis eşliğinde bindi

Mahkeme heyeti 4 sanığın tutuksuz yargılanmalarının devamına, firari 2 sanığın dosyasının ayrılmasına karar vererek, duruşmayı 19 Temmuz’a erteledi.

Öte yandan firari sanıklar Abdullah Devrim S. ile kardeşi Hasan Hüseyin S.'nin avukatı Ersan Şen, müvekkilleri hakkında kırmızı bülten kararının kaldırılması ve tutuklanmama güvencesine yönelik talepte bulundu.

Erşan Şen'in bu talebi, duruşma salonunda tepki topladı.

Duruşma çıkışında da bazı kişilerin tekme atmaya çalıştığı ve tepki gösterdiği Ersan Şen, polis eşliğinde otomobiline gidebildi.

Duruşma sonunda yakınlarını kaybettikleri enkazın başına giden aileler, sanıkların tutuklanmamasına tepki gösterdi.