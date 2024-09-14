Bir erkeğin eşi olmak mı, onlarca erkeğin istismar aracı olmak mı?

Narin Güran kızımız üzerinden, dili olan konuşuyor.

En ahlaksız isnatları yapanlar, Türk toplumunu itibarsızlaştırmak için, kimin eli kimin cebinde belli değil ortamı oluşturmaya çalışanlar, dosyada bu yönde bir delil bulamadıkça, daha da azgın şekilde, yeni yeni iddialarla ortaya çıkıyorlar..

İdeolojik saplantılarını, olayın gerçekleri diye önümüze koyuyorlar..

Bunun için de, Narin’in Kur’an Kursu’ndan dönüşte kaybolmasını gerekçe gösterip, Kur’an kurslarına, camilere dil uzattılar..

Suç delilini gizleme itirafında bulunan kişinin, belki de din istismarı yaparak kendisine az ceza verilmesini sağlamak için sarfettiği, “şunu yaptım, ardından da namaz kıldım” ifadesi üzerinden, namaza saldırdılar..

Ve en nihayetinde, her genç kızın kaderde yazılı olsa da, bize “erken” gelen ölümünde tabutunun üzerine konulan duvak, Narin’in cenazesinde de kullanıldı diye, bu toplumun örf ve adetlerine saldırdılar..

Saldıranlardan birisi de, Ercan Geçgin isimli Sosyoloji doçenti..

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