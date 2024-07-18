  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın yorumcularından iddia: 'Zirvedeki altının seyri değişecek'

MİT'ten tarihi operasyon! PKK'nın istihbarat hücresi çökertildi

Ekrem Başkan’dan İstanbul’a çağdaş hizmet! Sürücüsüz Belediye otobüsleri test sürüşlerine başladı

ABD ve Fransa'ya kapıyı göstermişlerdi! Petrol için Türkiye ile anlaştılar

CHP’li Kilis Belediyesi İtfaiyesinde büyük skandal! Yangına susuz müdahale

Avrupa Parlamentosu'nda utanç oylaması! İkiyüzlülükleri bir kez daha tescillendi

Kıbrıs’a yeniden barış harekatı! Başkomutan Kıbrıs’a gidiyor… 50. Yılda 50 gemi ile gövde gösterisi

FETÖ'cü alçaklara ceza yağdı! Nedir bu yurtta sulh konseyi?

İstanbul'da sıcaklık ve nem rekor kırdı!

İzmir açıklarında 132 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
Gündem Bir elektrik faciası daha: Tellere dokunan 1 çocuk babası hayatını kaybetti
Gündem

Bir elektrik faciası daha: Tellere dokunan 1 çocuk babası hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-07-18 12:17:00 - 2024-07-18 12:18:09
Bir elektrik faciası daha: Tellere dokunan 1 çocuk babası hayatını kaybetti

Bursa’da patlayan su borusunu tamir etmek isterken yan taraftaki istasyonun tellerine dokununca akıma kapılan 43 yaşındaki bir çocuk babası hayatını kaybetti. Ondan geriye, olay yerine giderken son görüntüleri kaldı.

Olay, merkez Gürsu ilçesi Ericek kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Damar (43) tarlaları sulamaya yarayan borulardan birinin çatlaması ve su kaçırması üzerine yanına aldığı iki arkadaşı ile tamire gitti. Boruyu tamir etmek istediği sırada ayağı kayan Damar, tutunmak için bir şey bulamayınca vananın hemen yanında bulunan bir istasyonun koruma demirlerine tutundu. Koruma tellerinde elektrik olması sonrası akıma kapılan bir çocuk babası ağır yaralandı. Koruma tellerine iki elle sarılan Ferhat Damar, olay yerinden tesadüfen geçen jandarma ve arkadaşlarının yardımıyla vananın bulunduğu alandan çıkartıldı.

Kalbi durdu, dakikalarca masaj yapıldı

Arkadaşları bir yandan Damar’a müdahale etti bir yandan da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Damar’a dakikalarca kalp masajı yaptı. Daha sonra apar topar Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Damar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölmeden önceki son görüntüsü kamerada

Ferhat Damar’ın ölmeden önce mahalle içinde bulunan bir markete geldiği ve buradan arkadaşlarına selam vererek vananın bulunduğu alana gittiği görüldü. 1 çocuk babası Damar’ın cenazesi gözyaşları içinde Ericek Mezarlığı’na toprağa verildi. Öte yandan, 15 gün önce yine aynı şekilde bir kişinin daha aynı şekilde akıma kapıldığı ve kendini kurtardığı öğrenildi.

15 gün önce kendisinin aynı durumu yaşadığı ifade eden Tunahan Tuna, "Yaklaşık 15 gün önce vanayı açtım. Ellerim ıslaktı, yukarı çıkarken destek almak için tellere değindim. O sırada bana da elektrik çarptı. Ertesi gün muhtarın yanına giderek durumu anlattım. Muhtar da gerekli mercilere başvurdu. 4 gün önce de köyden bir abimiz burada hayatını kaybetti. O da yardım etmek için gelmişti, ama maalesef hayatını kaybetti" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arkadaşımız kucağımızda öldü diye Aziz Gider, "Ericek köyü kooperatif başkanıyım. Burada çok kötü bir olay yaşadık. Arkadaşımız kucağımızda öldü. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Burada kazı yapıldı. Panoda elektrik uyarısı yazan bir yazı yok. Ateş düştüğü yeri yakar. Gerçekten içimiz yanıyor. 15 yaşında oğlu, hanımı ve annesini geride bıraktı. Annesi kanser hastası. Olayın yaşandığı gün ben buraya geldim. Su kaçağı vardı. Bu işleri hayrına yapan bir kardeşimizdi. Olaydan bir gün önce göletten çalışan arkadaşlarımız, ‘Başkan patlak var’ dedi. Torunumu alarak patlağın olduğu yere geldim. Suların aktığın gördüm. Baraja gittim. Motorlarımızı kapattım, burada gezdik. Suyun içinde elektrik olsaydı ben de torunum da biz de ölebilirdik. Bağırmaya başladı. Biz ilk başta göğsüne demir saplandığını düşündük. Göğsünde bir şey olmadığını görünce elektrik çarptığını düşündüm. Gömleğinden tutup çekmeye çalıştık, bir elinden ben, diğer elinden arkadaşım tutup çıkarttık. Operatör arkadaştan da yardım istedim. O sırada devriyeye çıkan jandarma arkadaşları gördüm. Onlar da yardım etmeye geldi. Arkadaşa elektrik çarptığını söyledim. Hep beraber çıkartıp suni teneffüs, kalp masajı yaptık. Elimizden gelen, yaptık ama maalesef arkadaşımızı kaybettik. Böyle olayların yaşanmasını istemiyoruz. Sorumlular mutlaka cezalandırılmalı. Kim sorumluya cezasını sonun kadar çekmeli. Bir tane bile uyarı yazısı yok" dedi.

Üretilmiş en verimli elektrikli otomobil! Devlere fark attı
Üretilmiş en verimli elektrikli otomobil! Devlere fark attı

Otomotiv

Üretilmiş en verimli elektrikli otomobil! Devlere fark attı

İzmir’in göbeğinde iki genç hayatını kaybetmişti Elektrik akımı faciasında gözler bilirkişi raporunda
İzmir’in göbeğinde iki genç hayatını kaybetmişti Elektrik akımı faciasında gözler bilirkişi raporunda

Gündem

İzmir’in göbeğinde iki genç hayatını kaybetmişti Elektrik akımı faciasında gözler bilirkişi raporunda

İmam Hatipli Gençlerden Elektrikli Araçlara Müthiş Çözüm
İmam Hatipli Gençlerden Elektrikli Araçlara Müthiş Çözüm

Gündem

İmam Hatipli Gençlerden Elektrikli Araçlara Müthiş Çözüm

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23