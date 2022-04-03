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Ekonomi Bir DOQU’nuşla yenilenir her şey
Ekonomi

Bir DOQU’nuşla yenilenir her şey

Ev tekstili sektörünün kalite ve şıklığı ile tanınan markası Doqu Home «Bir Doqu’nuşla Yenilenir Her Şey» adını verdiği konsepti ve 2022 yılına damga vuracak yeni koleksiyonlarıyla uluslararası bayiler buluşmasını gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 22:25:00 -
Bir DOQU’nuşla yenilenir her şey

Doqu Home Genel Müdürü Erdem Gündüz yurtiçi ve yurtdışından 700'ü aşkın Doqu Home bayisinin katıldığı organizasyonda; renk, doku, stil ve  trend ürünleriyle büyük beğeni toplayan markanın çok verimli bir yılı geride  bıraktığını ve 2022 yılında ev tekstili sektörünü domine eden bir marka  olmayı hedeflediklerini açıkladı. 

Doqu Home bayileriyle gerçekleştirdiği buluşmanın anısına 10 bin adet  fidan dikimi gerçekleştirerek Fethiye Üzümlü’de bir hatıra ormanı oluşturulacak.

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