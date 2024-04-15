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Gündem Bir dönem Türk dış politikası işte bu kafaya emanetti! CHP’li Namık ABD’nin silah tüccarı gibi
Gündem

Bir dönem Türk dış politikası işte bu kafaya emanetti! CHP’li Namık ABD’nin silah tüccarı gibi

Yeniakit Publisher
2024-04-15 22:48:00 -
Bir dönem Türk dış politikası işte bu kafaya emanetti! CHP’li Namık ABD’nin silah tüccarı gibi

Türkiye'nin Washington eski Büyükelçisi Namık Tan, ABD'nin lobicisi gibi çalışmaya devam ediyor.

2014’e kadar Türkiye’nin Washington Büyükelçiği görevini yürüten Namık Tan, hariciyeden kovulduktan sonra Amerika’nın Türkiye elçisi gibi davranmaya başladı.

CHP’li vekil Tan, İran İHA’larının 3 devlet, sayısız füze bataryasıyla imha edilmesini F35’in başarısı olarak gösterip, haksız yere projeden çıkartılan Türkiye’yi suçlayacak kadar alçaldı.

Katil İsrail'in Savunma Bakanlığı İran füzelerinin imha edildiği anlara ait bir video paylaştı.

Videoyu sosyal medya hesabından alıntılayan Namık Tan, mesajında, "F35’ler dün gece sinek avlar gibi drone ve füze düşürdüler. Birilerinin kulakları 'biz ne yaptık' nidalarıyla epey çınlamıştır, herhalde." diyerek AK Parti iktidarını hedef aldı.


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Amerika'nın lobicisi gibi çalışıyor!

Namık Tan 2019 yılında da dönemin ABD Başkanı Trump'ın "Türkiye'yi ekonomik olarak mahfederiz" tehdidine benzer bir dil kullanarak S-400'lerin alınmaması gerektiğini söylemişti. Tan, "S-400 alımında ısrar, ilişkilerimizi ciddi şekilde gerecektir. Bunun ekonomimize de çok olumsuz yansımaları olur. 'Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gereklidir' sözünü bugünlerde hatırda tutmamızda yarar var" ifadelerini kullanmıştı.

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