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Bir dönem Galatasaray forması giyiyordu! Şimdi TFF 3.Lig'e transfer oldu

Bir dönem Galatasaray forması giyen Erman Kılıç TFF 3.Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'a transfer oldu.

12 Ağustos 2018 Pazar 02:16
Bir dönem Galatasaray forması giyiyordu! Şimdi TFF 3.Lig'e transfer oldu

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. 11 futbolcuyu renklerine bağlayan yeşil-beyazlı ekip, son olarak Erman Kılıç (34) ile anlaşma sağladı. Serik Belediyesi Spor Müdürlüğü'nde düzenlenen imza törenine Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik Belediyespor Başkanı Ali Aksu ile kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreninde konuşan Serik Belediyespor Başkanı Ali Aksu, "Birçok ünlü kulüpte forma giyen Erman Kılıç'la takımımızın gücüne güç kattık. Takımımız 3'üncü etap kamp çalışmalarına Isparta'da devam ediyor. Hazırlık maçlarımızı sürdürüyoruz. Yarın saat 17.00'de Darıca Geçlerbirliği ile hazırlık maçı oynayacağız" dedi.

Galatasaray'ın yanı sıra Antalyaspor, Sivaspor, Başakşehir, Eskişehirspor son olarak 24 Erzincanspor'da formaya giyen Erman Kılıç ise 1 yıllık sözleşmeye imza attığını söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Birçok kulüpten teklif geldi ancak ben tercihimi Serik'ten yana kullandım. Tecrübemle takımıma katkı sağlayacağıma inanıyorum" diye konuştu.

Erman Kılıç, imza töreninin ardından Isparta kampına katılmak için ilçeden ayrıldı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 02:16
  1. Sivas
  2. Isparta
  3. Eskişehir
  4. Erzincan
  5. Antalya
  6. Erman Kılıç
  7. Galatasaray
  8. Serik Belediyespor
  9. TFF 3.Lig

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