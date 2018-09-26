Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen tecrübeli kaleci futbolu bıraktı!
Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe başta olmak üzere bir çok takımda forma giyen Serdar Kulbilge futbolu bıraktığını açıkladı.26 Eylül 2018 Çarşamba 12:54
Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantepspor gibi takımlarda forma giymiş olan deneyimli kaleci Serdar Kulbilge, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
Aktif futbol hayatını noktaladığını ifade eden Kulbilge, bu kararı alırken zorlandığını aktararak, “Ailemle beraber aldığım bir karardı. İnşallah iyi olacağını umut ediyorum. Artık kariyerime Türk futboluna antrenörlük yaparak hizmet etmek istiyorum. Avrupa’ya kaleci transferi yapılmasını istiyorum. Avrupa’ya futbolcularımız gidiyor, neden kalecilerimiz transfer olmasın? İyi kaleciler yetiştirerek, Türk futboluna hizmet etmek istiyorum” şeklinde konuştu.
38 yaşında kariyerini sonlandıran Serdar Kulbilge, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de görev yapmıştı.
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