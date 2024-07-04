Bir devrin sonu! Sony optik disk üretimini sonlandırıyor

Sony, kaydedilebilir/yazılabilir optik medya üretimini sonlandırıyor. Yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre Sony'nin, optik medya üretim tesisinde 250'ye kadar kişiyi işten çıkarmayı planladığı ve disk üretimini aşamalı olarak durdurmak için işçilere erken emeklilik teklifinde bulunduğu belirtiliyor.

Ticari ve tüketicilere yönelik disk üretimi bir süre devam edecek

Şirket, AV Watch ile yaptığı bir röportajda Blu-ray de dahil olmak üzere kaydedilebilir optik disklerin (CD-R, DVD-R ve BD-R), bir diğer deyişle boş disklerin geliştirilmesini ve üretimini durduracağını söyleyerek bunu doğruladı. Ancak ticari müşterilerin ve sinema tutkunlarının henüz paniğe kapılmasına gerek yok. Şirket, ticari ve tüketicilere yönelik optik disklerin üretimine bir süre devam edeceğini açıkladı. Sony, bu ürünlerin üretimi için son tarihi, perakende ortaklarıyla görüşerek karar verecek.

Günümüz dünyasında herşeyin internetten çevrimiçi olarak yapılabildiği göz önüne alındığında, Sony'nin bu kararı şaşırtıcı değil. Veri saklamak için optik diskler her ne kadar çok daha uzun ömürlü olsa da, bulut depolamanın, sabit disklerin ve SSD'lerin esnekliğine sahip değiller. Üstelik kapasiteleri de sınırlı. Günümüzde en yüksek kapasiteli Blu-ray disklerin kapasitesi 125 GB'a ulaşıyor. Bazı Çinli araştırmacılar 125 TB'a kadar veri depolayabilen optik disk formatı oluşturmayı başarmış olsa da, bu ürünler henüz ticari olarak satışa sunulmadı.

Konuyla ilgili Sony sözcüsü sunları söyledi: "Soğuk depolama pazarındaki büyüme, beklentilerimize ulaşmadı ve depolama ortamı işinin performansı bütün olarak kötü durumda olmaya devam ediyor. Kârlılığı artırmak için iş yapısını gözden geçirmenin gerekli olduğuna karar verdik. İşimizi pazar ortamına uygun bir ölçekte sürdürmeyi ve üç önlemle kârlılığa dönmeyi hedefliyoruz. Birincisi, kaydedilebilir optik medya geliştirme ve üretimin kademeli olarak sonlandırılması ve iş gücümüzün büyüklüğünün azaltılması. İkincisi, teyp ortamı işinde personel sayısının azaltılması. Üçüncüsü, Nisan 2025'ten itibaren tek şirket yapısına geçiş ve işin ölçeğine uygun olarak verimli operasyonlara geçiş."

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