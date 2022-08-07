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Siyaset Bir de milliyetçi geçiniyor! İP'li Erozan, AB ülkelerine yağcılıkta sınır tanımadı!
Siyaset

Bir de milliyetçi geçiniyor! İP'li Erozan, AB ülkelerine yağcılıkta sınır tanımadı!

Halk TV canlı yayınında konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, Avrupa'nın tüm rezilliklerinin üstünü örtüp, Batı'da haklar, demokrasi olduğunu, Shangay'da ise diktatörlükler olduğunu iddia ederek, Türki cumhuriyetlere de hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 23:09:00 -
Bir de milliyetçi geçiniyor! İP'li Erozan, AB ülkelerine yağcılıkta sınır tanımadı!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, Halk TV canlı yayınında konuştu.

Milliyetçi geçinen İP'li Ahmet Kamil Erozan, AB ülkelerine yağcılıkta sınır tanımadı.

Rusya ve Türkiye'nin liderlerine saldıran Erozan, Avrupa'nın tüm rezilliklerinin üstünü örtüp, Batı'da haklar, demokrasi olduğunu, Shangay'da ise diktatörlükler olduğunu iddia ederek, Türki cumhuriyetlere de hakaret etti.

 İyi Partili Erozan’ın diliyle CHP+İP+HDP ittifakının ispatı! 

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