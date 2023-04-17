Bir de hafız olacaksın! Bu yaptığın, iş mi senin şimdi

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni konumundaki Karar gazetesinde köşe dolduran Mehmet Ocaktan, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday olmasına karşı kampanya başlatıldığını ileri sürerek, "Bu düşmanlaştırıcı dilin bir tek kazananı olabilir o da AK Parti… Bakmayın AK Parti karşıtıymış gibi göründüklerine, özünde aynı dayatmacı iklimin iki farklı versiyonudurlar. Çünkü Ortodoks sol da AK Parti gibi vesayetçidir" dedi.

Kadınları metalaştıran ve cinsel obje olarak kullanan çevrelere tek kelam etmeyen Ocaktan, kadınların istismarına karşı çıkan Hüda Par ve Yeniden Refah Partisi gibi partilere veryansın etmeyi de es geçmeyerek tıynetinin gereğini yerine getirdi.



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