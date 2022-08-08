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Siyaset Bir de bunlar iktidara gelirlerse… Cemal Enginyurt, Latif Şimşek, Meral Akşener, Ümit Dikbayır..
Siyaset

Bir de bunlar iktidara gelirlerse… Cemal Enginyurt, Latif Şimşek, Meral Akşener, Ümit Dikbayır..

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Cemal Enginyurt, Latif Şimşek, Meral Akşener, Ümit Dikbayır.." başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-08-08 11:23:00 -

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, altılı masanın ittifaklarından Demokrat Parti'nin genel başkan yardımcısı Cemal Enginyurt'un bir gazeteci darp etmesinin ardından, söz konusu ittifakın iktidara gelmesi ihtimalini değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

6+1 ittifakı iktidara gelirse, ülkede neler olur?

İttifakın bir üyesi, zaten sırtını PKK’ya dayamış..

Konuşabilen olursa, PKK’lı teröristlerle cezalandırılmayı da göze alacak demektir..

“Yok canım, o kadar da değil” mi diyorsunuz..

Ben söyleyeyim..

Şu an muhalefette iken yaptıklarından birer demet somut örnek size sunayım.

Gerisini siz tahmin edin..

Gazeteci Latif Şimşek, Osman Kavala hakkında AİHM kararını yorumluyor, “Türk hakimlerinin, savcıların, emniyetin verdiği kararlara herkes saygılı olacak” diyor..

Düne kadar milliyetçilik iddiasındaki, ülkücülük iddiasındaki Cemal Enginyurt ise, “devlet de bizim, polis de bizim” diye başlıyor..

Bekliyorsunuz ki, Latif Şimşek’in yorumlarına destek versin..

6+1 ittifakın içinde nasıl bir esaret içinde ise, “bırak bu işleri” diyerek Latif Şimşek’in üzerine yürüyor..

Dikkat buyrun, Cemal Enginyurt kendi koltuğundan kalkıp, Latif Şimşek’in oturduğu koltuğun yerine kadar 5-6 adım atarak geliyor..

Latif Şimşek sükunetini koruyor..

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Yorumlar

Serdar

Sayın Devlet Bahçelinin bu ülkenin başına bela ettiği iki felaket, Cemal Enginyurt ve Ahmet Necdet Sezer.

Muhammed ensar doğan

Ben bir defa oy vermek istiyorum bu insanlara. Çünkü annem babam ben küçüklüğümden beri bu chp ülkeyi bölecek dedi durdu, ama en çok akp zamanında bölündük ve ülke olarak birbirimizden nefret ettik. Her gün sapıkça şeyler oluyor ve madde bağımlılığında biliyorsunuz ki dünya birincisiyiz. Ekonomi sadece zenginlere ve Araplara çalışıyo. Ev araba alamam, evlenmek imkansız, kira için neredeyse tüm maaşını istiyolar. Akp zenginlere ve araplara çalışıyo. Sabah işe giderken otobüse biniyorum, insanların gözündeki nefreti görebiliyorum. Herkes birbirinden nefret etti bu ülkede. Sürekli iktidarımızı kandırıp darbe yapıyolar. Ben artık at gözlükleriyle bakmayacağım, o yüzden ilk defa oyumu bunlara deneyeceğim. Çünkü din elden gitmiyo, bizi böyle uyutup durdular. Allah'a emanet olun, Rabbim Yar ve Yardımcımız olsun.
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