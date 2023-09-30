Bir de bu gözle okuyun! Türk ekonomisine böyle bakıyorlar!

Türk ekonomisi yeni bir kulvarda dinamiklerini revize ederek hem enflasyon sarmalından hem de istihdam ve yatırım boyutundan pozitif bir tablo çıkarmayı hedeflemiş durumda. Bu süreçte içteki gelişmelerle birlikte dış konjonktürdeki seyir önem arz ediyor.

Özellikle uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türk ekonomisine yönelik pozitif değerlendirmeleri ve Dünya bankası başta olmak üzere diğer kurumsal bankaların Türk lirasına yönelik ifadeleri de ılımlı bir atmosfere işaret ediyor.

Küresel piyasalar, ABD hükümetinin kapanabileceğine ilişkin artan endişelerin, gelişmiş ülke merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündeminin olduğu haftayı negatif seyirle tamamlarken, gelecek hafta da dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında olacak.

Söylemlerin tonu önemli

Analistler, Fed'in projeksiyonu ve banka yetkililerinin "şahin" tonlu yönlendirmeleriyle faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına ilişkin endişelerin arttığını belirterek, piyasalardaki duyarlılığın hala kırılgan olduğunu dile getirdi.

Altın nasıl bir performans gösterdi?

Altının ons fiyatı ise haftayı yüzde 4 düşüşle 1.849 dolardan tamamlayarak, yaklaşık son 6 ayın en düşük seviyesine indi. Böylelikle, ons altının fiyatı Haziran 2021'den bu yana en kötü haftalık performansını gösterdi. Arz endişeleriyle son 1 yılın zirvesinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı da haftayı yüzde 0,4 azalışla 91,9 dolardan tamamladı.

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Avrupa negatif seyirde

Avrupa borsalarında da geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, gelecek hafta için dikkatler bölge genelinde açıklanacak PMI verileri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi. Analistler, enflasyon ve resesyon ikileminin en fazla hissedildiği bölgenin Avrupa olduğunu anımsatarak, son açıklanan verilerin bölgede enflasyonist baskının zayıfladığına işaret ettiğini söyledi.

Yabancı kuruluşların Türkiye ilgisi

Yurt içinde, geçen hafta yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,68 artışla 8.334,94 puandan tamamlayarak, tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gelecek hafta gözler yurt içinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Bu arada, TCMB toplam rezervleri, 15 hafta üst üste artarak 1987'den bu yana en uzun yükseliş rekorunu kaydedip 125 milyar doları aştı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ise Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların belirlenen hal ve koşulları sağladığında birikimlerinin yüzde 50'si kadar olan tutarın kısmen ödenmesi için başvuru yapabileceğini duyurdu.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullanması dikkati çekti.