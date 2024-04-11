Bir Davutoğlu riyakarlığı! Yıl: 2014 Konu: Gazze

14 Temmuz'un CHP'lilerin Kürecik Üssü üzerinden yine provokasyon yaptıkları üstelik cevaplaması için dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na soru önergesi yönelttikleri arşivden çıktı.

Dönemin CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, İsrail'in Gazze'de vurduğu hedeflerle ilgili olarak Kürecik'te kurulu bulunan NATO füze kalkanı sisteminden veri aktarıldığı iddialarını TBMM'ye taşıdı. Yılmaz, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Davutoğlu'na şunları sordu:

"Hükümetiniz NATO füze kalkanı tesislerini ve nasıl kullanıldığını, hangi ülkelere bilgi aktarıldığını denetlemekte midir? Amerikan savunma dergisi Defence Nevvs'ün Kasım 2012 sayısında Malatya Kürecik'te bulunan sisteminin sağladığı verilerden yararlanarak İsrail tarafından bir roketin düşürüldüğü belirtildiğine göre Gazze'de vurulacak hedefler için de İsrail'in bu tesisten bilgi sağladığı iddiası doğru mudur? Irak Anayasası'na aykırı olarak Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nden alınan petrol ve jet yakıtı İsrail firmalarına satılmakta mıdır?"

Davutoğlu o gün bu soruyu cevaplamadı. Ancak aynı Davutoğlu bugün CHP ile ağız birliği yaparak iktidarı Gazze üzerinden hedef alıyor.

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Ahmet Davutoğlu'nun içinde bulunduğu durum "riyakarlık" olarak yorumlandı.