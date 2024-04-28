  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Din tüccarları da terörden nemalanma peşinde! "Genelkurmay değil bizim sayemizde..."

Dolarda “50 lira” şaşkınlığı! Görenler hemen döviz bürolarına koşmaya başladı

İsveç’te KADIN KILIĞINA GİRMİŞ BİR ŞEYTAN polis eşliğinde Kur'an-ı Kerim yaktı

Beşiktaş'da zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

Yeni müfredat milletin değerleriyle uyumlu olmalı! Milletin beklentisi tevhidi bir bakış

Erdoğan’la ilgili bomba iddia! Bölgedeki uçan kuştan bile haberi olan isim “Artık başka bir Erdoğan seyredeceğiz” diyerek o gelişmeyi duyurdu

Ekonomist Hatice Kolçak uyardı! Sakın vazgeçmeyin yatırım yapan kazanacak

PKK'dan TSK'ya alçak kumpas! Son planları deşifre oldu

İşte öne çıkan 2 devlet! Avrupa ülkesi değil sanki PKK kampı

Almanya'ya casus şoku! Nereye kadar sızdıkları ortaya çıktı!
Yerel Bir cisim belirdi! Hataylıları şaşırtan görüntü
Yerel

Bir cisim belirdi! Hataylıları şaşırtan görüntü

Yeniakit Publisher
2024-04-28 17:10:00 -
Bir cisim belirdi! Hataylıları şaşırtan görüntü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde beliren 3 cisim vatandaşlarda merak uyandırdı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde beliren 3 cisim vatandaşlarda merak uyandırdı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde tanımlanamayan cisimler görüldü. İskenderun semalarında beliren 3 cisim, 35 yaşındaki Ali Değirmenci isimli vatandaş tarafından görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde yurdun çeşitli bölgelerinde de benzer şekilde görülen cisimler, insan figürüne benzetildi. Gökyüzündeki cisimleri cep telefonu kamerasına kaydeden 35 yaşındaki Ali Değirmenci, o cisimleri ilk gördüğümdeki şoku ve heyecanını gizleyemediğini belirtti.

Havaya baktığında 3 cisim gördüğünü ve heyecanlandığını belirten Ali Değirmenci, “Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla çekime aldım ve daha sonra üçü de farklı noktalara yönlendi. Bir anda heyecanımı gizleyemedim” ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23