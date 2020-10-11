Bir CHP klasiği! Milli şehidin anıtının yerine 'Casper' koydular

TBMM'nin 14 Ekim 1922'de, Atatürk'ün talimatıyla çıkardığı özel bir kanunla "Milli Şehit" olarak ilan ettiği Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey'in anıt heykeli Adana Ceyhan'da 17 Mayıs 2003'te dönemin KKTC Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş ile Mehmet Kemal Bey'in kızı Müşerref Gürenci'nin de katılımıyla açıldı. Son yerel seçimlerde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar, göreve geldikten hemen sonra, parkın yeniden düzenleneceği gerekçesiyle heykeli yok etti.

Bu arada Kadir Aydar, ağır cezadaki davası nedeniyle, İçişleri Bakanlığı tarafından geçen Nisan'da görevden uzaklaştırıldı. Yerine başkan koltuğuna oturan CHP'li Hülya Erdem'de 19 ay sonra parkın düzenlemesini bitirdi.

Casper heyekeli diktiler

CHP'li Hülya Erdem, sosyal medyadan yaptığı duyuruda ise heykelin koruma maksadıyla kaldırıldığını ve bakımda olduğunu iddia etti. Fakat, hizmete açılan parka ne anlama geldiği belli olmayan yeni heykeller konulurken, milli şehidin heykeli yerine gelmedi.

Başkan Erdem'in sosyal medyada "Işıl ışıl her yer. Tüm hemşerilerimizi parkımıza bekliyoruz" açıklamasına vatandaşlar, "Sanatla ilgilenen birisi olarak bir anlam veremedim. O meydana Atatürk, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Yılmaz Güney, hatta deli Hasan gibi kişilerin büstleri yakışırdı. Hayalet Casper'in amcaları gibi bunlar.", "Başkan, ucubeleri parka yerleştireceğine Atatürk'ün talimatıyla 'Milli Şehit' ilan edilen Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey'in anıtını acili olarak yerine koysun" diyerek tepkilerini gösterdi.