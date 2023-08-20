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Spor Bir bu eksikti! Trezeguet'den kötü haber
Spor

Bir bu eksikti! Trezeguet'den kötü haber

Yeniakit Publisher
2023-08-20 11:16:00 -
Bir bu eksikti! Trezeguet'den kötü haber

Trabzonspor, Galatasaray maçında sakatlanan Trezeguet'nin sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yaptığı maçta sakatlanan bordo-mavili futbolcu Mahmoud Trezeguet'in tedavisine başlandığı bildirildi.

Trezeguet'in durumuyla ilgili kulübün internet sitesinden açıklamada bulunan Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Futbol A takımımızın Galatasaray ile oynadığı maç sırasında darbe alarak oyundan çıkan oyuncumuz Trezeguet'in, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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