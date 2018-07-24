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Bir babanın feryadı: Oğlumu kurtarın

Beyninde biriken sıvı sebebiyle ölüm kalım mücadelesi veren 11 yaşındaki Hasan Alper Akgül’ün babası, oğlunun tedavi masraflarını karşılayamadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

24 Temmuz 2018 Salı 10:39
Bir babanın feryadı: Oğlumu kurtarın

Evladının sağlığına kavuşması için olması gereken ameliyatını devlet karşılıyor, ancak ameliyat sonrası Hasan Alper’e yurt dışından getirilecek ve ‘şant’ adı verilen bir cihaz takılırsa hayatını idame ettirebilecek. Nakliye işiyle uğraşan ve yeşil kartı bulunan baba Selahattin Akgül’ün yurt dışından getirilecek cihazı ödeyecek durumu ise yok. Cihazın fiyatı 7 bin lira. Devlet sadece 3 bin lirayı ödüyor. Geriye kalan 4 bin lirayı her ay ödeyemediği için yardım talep eden baba, “Çaresiz kaldım, eşim de vefat edince kolum kanadım kırıldı. Hem maddeten, hem de mânen çökmüş durumdayım. Evladımın sağlına kavuşması için 2 yıldır hastane hastane geziyorum. Allah rızası için çocuğumu yaşatın ve yardım eli uzatın. Küçük yaşta yetim kalan ve hayatla mücadelesi başlayan Hasan Alper Akgül’ün sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için desteğinize ihtiyacı var" dedi.

Maddi imkansızlıklar yüzünden çaresiz kalan baba Selahattin Akgül, “Ben nakliyecilik yapıyorum ve kazancım belli. Her ay 4 bin TL kadar şant için ödeme yapmam gerekiyor ama benim o kadar gücüm yok. Her ay değil de bir kere ödeme olsa yaparım ama her ay nasıl yapayım? Oğlum yaşasın istiyorum, oğlumu yaşatın” diye konuştu.

Hasan’ın küçük yaşta anne sevgisinden mahrum kaldığını üzülerek anlatan Akgül, “Her annenin çocuğuna sevgisi farklıdır ama babanın çaresizliği hiçbir hayata sığmaz. Hayatı anne ile paylaşır, gününü anneyle geçirir. Benim evladım annesini kaybettiğinin farkında bile değil. Babası sürekli yanında olmaya ve çaresizce hayata tutunmaya çalışıyor. 2 yıldır tedavi için elimden geleni yapıyorum. Devlet kanallarına başvurdum, bana yapacaklarımız sınırlı dediler. Şimdi ben ne yapayı? Oğlum karşımda günden güne erirken, bana annesinin emaneti, nasıl sırtımı döneyim” dedi.

EŞİNİ KAYBETTİ, TEK OĞLUNU KAYBETMEK İSTEMİYOR

Eşini kaybettikten sonra hayatta kalan tek oğlunu kaybetmek istemediğini belirten baba Akgül, “4 bin lirayı ödeyemem, zaten zar zor kazanıyorum. 2 yıldır herkese bir sürü borç yaptım. Artık kimseden isteyecek yüzüm kalmadı. Ben bir babayım ve oğlum benim imtihanım. Elimden geleni yapacağım. Tutunduğum dallar kopuyor. Sizin evladınız karşınızda erise ne yaparsınız? Benim evladım her gün karşımda eriyor Annesi olmadığı için ise iki kere çaresiz kalıyorum. Ama ben oğlumun yaşamasını istiyorum. Ben para falan istemiyorum, bu aletin getirilip oğluma takılarak hayatta kalmasını sağlasınlar. Sonrası ben hallederim. Ama ne olur artık benim oğluma birileri el uzatsın” diyerek yardım istedi.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:39
  1. baba
  2. Oğul
  3. Çaresizlik
  4. Hastalık

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