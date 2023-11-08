Bir babanın en çaresiz anları! Şehit edilen evladını bırakıp yaralılara yardıma koştu
Siyonist İsrail'in Gazzeli mazlumlara yönelik saldırıları aralıksız sürerken bölgeden yürek yakan görüntüler gelmeye devam ediyor.
Filistinli sağlıkçı bir baba hastaneye getirilen şehit evladının cansız bedeni başında en acı anlarını yaşadı.
Acılı baba evladını kaybetmesine karşın, sağlıkçı olarak görevine devam etti.
Oğlunun cenazesini bırakıp yaralıların yardımına koştu
Gözyaşlarıyla evladını hastanede bırakan baba Gazzeli yaralılara ulaşmak için ambulansa binerek bölgeye gitti.
O anlar izleyenlerin yüreğini yaktı.