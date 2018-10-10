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Bir ayda 1 ton 863 kilo 763 gram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 863 kilo 763 gram esrar, 45 bin 876 kök kenevir ile çeşitli miktarlarda eroin, metamfetamin ve uyuşturucu nitelikte hap yakalandı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:00
Bir ayda 1 ton 863 kilo 763 gram esrar ele geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik son bir ayda kent genelinde 146 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 1 ton 863 kilo 763 gram esrar, 45 bin 876 kök kenevir, 4 kilo 507 gram skunk uyuşturucu madde, 7 gram plaka esrar, 140 gram eroin, 2 kilo 472 gram metamfetamin, bin 363 uyuşturucu nitelikte hap, 54 sentetik ecza ürünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 169 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

Operasyon kapsamında sadece 6-7 Ekim'de gerçekleştirilen kontrollerde ilden kargo ile gönderilecek müzik aletlerinin içerisine gizlenmiş 173 kilogram esrar ele geçirildi. Diyarbakır-Bingöl karayolunda 2 araçta yapılan aramada ise 103 kilo 150 gram esrar bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 18:00
  1. Bingöl
  2. Diyarbakır
  3. uyuşturucu operasyonu

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