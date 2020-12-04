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Gündem Bir ay sonra evlenecekti! Ağaçta asılı bulundu
Gündem

Bir ay sonra evlenecekti! Ağaçta asılı bulundu

Kayıp olarak aranan 27 yaşındaki genç, Aydın'ın İncirliova ilçesinde, evinin arkasındaki bahçede bulunan erik ağacına asılı halde ölü bulundu. Nişanlı olan genç, 1 ay sonra düğün yapacaktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 01:41:00 -
Bir ay sonra evlenecekti! Ağaçta asılı bulundu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, saat 18.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Yasin Can, dün gece evine dönmedi. Meraklanan ailesi Can'ı bulmak için yakınlarına da sordu. Yakınları da Can'dan haber almadıklarını söyleyince amcası Yakup Can, İncirliova Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Yasin Can'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Hareketsiz şekilde bulundu

Yapılan arama çalışmalarında Yasin Can, evinin arka kısmındaki bahçede bulunan erik ağacında asılı halde hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerin gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Yasin Can'ın cesedi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Yasin Can'ın, geçen yıl 31 Ağustos'ta Cemile B. ile nişanlandığı, kısa süre önce düğün hazırlıklarına başladıkları ve bir ay sonra düğün yapacakları öğrenildi. Yasin Can'ın ölümü yakınlarını ve nişanlısını derinden üzdü.

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