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Aktüel Bir araçta sentetik uyuşturucu bulundu
Aktüel

Bir araçta sentetik uyuşturucu bulundu

Bitlis'te bir araçta 2 kilo 16 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 22:34:00 -
Bir araçta sentetik uyuşturucu bulundu

Bitlis'te bir araçta 2 kilo 16 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ekipler tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 kilo 16 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli M.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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