Bir algı daha çöktü! Hem Bay Kemal gelmedi hem de borsa uçtu
Seçim öncesi borsada yaşanan çıkışı ‘millet ittifakı iktidara geliyor’ diye yorumlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimde sandıktan çıkamadı ama borsa tüm zamanların rekorunu kırdı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,46’lık artışla tamamladı. Endeks, 26,25 puanlık yükselişle 5.766,58 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 29,6 milyar lira oldu.
Kemal'in bir algı daha çöktü!
Bebek katili PKK'nın desteğini arkasına alan Zillet'in cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim öncesi borsada yaşanan çıkışı ‘millet ittifakı iktidara geliyor’ diye yorumlamıştı.
Kılıçdaroğlu seçimde sandıktan çıkamadı ama borsa tüm zamanların rekorunu kırdı.